Altro colpo della Roma femminile, ufficiale l'arrivo di Milica Mijatovic

Altro colpo della Roma femminile: Betty Bavagnoli infatti ha chiuso la trattativa che regala ad Alessandro Spugna un altro innesto in mezzo al campo: si lega ai colori giallorossi per i prossimi sei mesi la classe 1991 Milica Mijatovic. Centrocampista, va immediatemente a coprire il buco lasciato da Thaisa Moreno che due giorni fa ha rescisso il proprio accordo con la società giallorossa. Quello che serviva, insomma, è arrivato.

«Siamo felici di poter avere Milica nella nostra squadra perché, oltre ad avere grande personalità, è una centrocampista d’esperienza, con un’ottima visione di gioco e qualità tecniche importanti. La seguivamo da tanto tempo e siamo sicuri riuscirà ad aiutarci molto nella seconda metà della stagione». Ha commentato così ai canali ufficiali del club il suo arrivo Betty Bavagnoli.

SOGNO CHAMPIONS

La Roma sogna la Champions League. E sta facendo di tutto per tenerlo vivo, questo sogno. Dopo la straripante vittoria di ieri contro il Pomigliano (5-2 il finale, rete di Serturini e doppiette per Haavi e Paloma Lazaro), mercoledì ci sarà il facile impegno in Coppa Italia contro il Como: dopo lo 0-3 dell'andata, staccare il pass per la semifinale sarà una pura formalità. La testa però rimane al campionato, perché il Sassuolo non molla e potrebbe creare dei problemi. Al momento la Roma è davanti per lo scontro diretto. E per rimanere in alto servono il supporto di tutti. Anche della società che non sta facendo mancare comunque il proprio apporto intervendo sul mercato con celerità. Le componenti stanno dimostrando di guardare insieme per una sola direzione: bene così. Sognare è lecito.