Allegri rilancia la Juve: «Abbiamo lasciato 4 punti per strada. Di Maria recuperato, Pogba ancora out»

Mentre a Parigi Galtier sdogana definitivamente Paredes alla Juve («Non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus, la testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg»), dall’altra parte delle Alpi Max Allegri fa finta di nulla. «Di Paredes non penso niente, è un giocatore del Psg». C’è l’inserimento forte dell’Arsenal sul centrocampista che però spinge per il trasferimento a Torino, e rischia di essere l’ultimo colpo del mercato estivo bianconero. Dopo due pareggi consecutivi la Juve «deve recuperare dopo aver lasciato 4 punti per strada», con un Miretti in più nel motore. «Chiamiamoli calciatori, non giovani - l’appunto di Allegri -. Miretti ha fatto una buona partita, se sono bravi giocano, non deve passare il messaggio che il giovane deve giocare per forza. L’agente di Fagioli ha detto che è più facile far partire un giovane rispetto a un big? Non commento. Se dovessi star qui a commentare tutto quello che viene detto… Ormai con i social a tutti viene permesso di parlare (D’amico ha parlato alla RAI n.d.r). Comunque di Fagioli sono contento e credo rimarrà qui a Torino». Di Maria è recuperato, per la panchina, Bonucci torna dopodomani, Pogba invece è ancora lontano. «Non è ancora disponibile. Se tutto va bene, la settimana prossima comincerà a correre. Sperando vada tutto per il meglio. Non so come sta vivendo quello che sta succedendo fuori e le questioni private col fratello: gli infortunati si allenano a un orario diverso e non lo vedo».