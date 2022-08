Samdoria-Lazio, ultima rifinitura a Formello: Pedro torna in gruppo, dubbi Sarri a centrocampo

Si avvicina un'altra sfida importante per la Lazio. Dopo la vittoria contro l'Inter ora i biancocelesti saranno chiamati a confermare quanto di buono visto all'Olimpico. ll 3-1 con i nerazzurri dovrà essere uno stimolo per trovare continuità di risultati. Vietato abbassare la guardia contro la Sampdoria, Sarri è stato chiaro con la sua squadra negli ultimi giorni a Formello. D'altronde non sarebbe la prima volta che la Lazio si ritrova all'esame di maturità in una partita di cartello dopo una grande prestazione. In passato spesso è arrivato il crollo. Stavolta uno scenario simile non sarà ammesso dal tecnico.

Lazio, sorpresa a Formello: Sarri riabbraccia Pedro. Assente solo Hysaj

Quest'ultimo oggi ha dato appuntamento alle 10 circa alla squadra. Giorno di vigilia, quindi giorno di rifinitura con le ultime prove tattiche in vista del match. Prima il riscaldamento con torello, attivazione atletica e rapidità. Poi sul campo centrale largo allo studio dell'avversario. Da una parte un 4-3-3, dall'altra un 4-3-1-2. Vietato tralasciare qualsiasi dettaglio. Sarri ci tiene al match di Marassi perché darebbe uno slancio importante a questo inizio di stagione, ma sa anche che un passo falso sarebbe deleterio in vista poi del big match col Napoli. Per questo motivo non dovrebbero esserci molti cambi in una formazione che come al solito presenta dei dubbi sopratutto a centrocampo. Intanto l'allenatore biancoceleste si gode il rientro di Pedro. Dopo i fastidi alla caviglia sinistra l'esterno spagnolo stamani a sorpresa si è allenato in gruppo.

Camara è arrivato a Roma: oggi visite mediche e firma. Sarà in tribuna all'Olimpico

Lazio, le probabili scelte di Sarri in vista della Sampdoria

Porta e difesa stanno soddisfacendo e non poco il Comandante e per questo procedono spedite verso la conferma. Provedel agirà tra i pali, mentre il blocco arretrato sarà composto ancora da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. Hysaj, assente alla rifinitura, non dovrebbe nemmeno partire. A centrocampo l'unico sicuro del posto è Milinkovic. Accanto al serbo contro la Samp potrebbero esserci due esordi dal 1'. Si tratta dell'autore del fantastico 2-1 con l'Inter, Luis Alberto, e Marcos Antonio. Il brasiliano insidia fortemente Cataldi e potrebbe spuntarla in extremis. Infine in attacco Pedro sarà a disposizione, ma difficilmente verrà rischiato al fischio d'inizio. Per questo saranno chiamati agli straordinari Felipe Anderson e Zaccagni, ovviamente ai lati di Immobile.