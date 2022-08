Camara è arrivato a Roma: oggi visite mediche e firma. Sarà in tribuna all'Olimpico

Mady Camara è atterrato questa mattina a Roma con un volo partito da Atene e giunto all’aeroporto di Fiumicino alle 9.35. Il centrocampista è stato accolto da una manciata di cronisti e si è diretto alla clinica Villa Stuart dove si è sottoposto alle visite mediche di rito. Successivamente, sarà accompagnato a Trigoria dove firmerà il contratto ma l’annuncio dovrebbe comunque slittare a domani per via della partita in programma questa contro il Monza. Camara, probabilmente sarà in tribuna all’OIimpico, mentre a Udine siederà in panchina (domenica ore 20,45). Il giocatore arriva dall’Olimpiakos dove è stato prelevato in prestito oneroso a 1,2 milioni con diritto di riscatto a 12. È stato un acquisto di reazione per via dell’infortunio a Wijnaldum che ha riportato recentemente la frattura della tibia destra.

Camara, la Roma nel destino

In una foto postata su Twitter ad aprile 2020 e che risale a quando Mady era solo un ragazzino, è ritratto assieme ad alcuni amici con indosso la maglia della Roma stagione 2001/02. Quella dell’anno successivo allo Scudetto. Uno scatto di repertorio accompagnato da altre immagini della sua carriera e la scritta: «Per ottenere qualcosa di veramente impressionante, inizia prima a sognarlo. Quindi svegliati e completa il tuo sogno». Oggi quella maglia la indosserà da tesserato del club. Camara è un mediano, esperto nel gioco davanti alla difesa, ma all’occorrenza sa dare profondità. È stato consigliato a Mourinho dall’ex allenatore dell’Olympiakos Pedro Martins. Mady ultimamente è finito ai margini del club greco: è rimasto in tribuna per i preliminari di Europa League -ufficialmente- per un infortunio muscolare. Il nuovo tecnico non punta più su di lui e la società aveva bisogno di alleggerire il monte stipendi. Viene alla Roma per ritagliarsi un posto in seconda battuta e dare respiro alla rosa in una stagione che prevede più di 50 partite.