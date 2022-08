Roma, Pinto piazza tutti gli esuberi: addio a Diawara, Kluivert e Calafiori. Incasso totale di 14 milioni

Tiago Pinto fa all-in e piazza tutti gli esuberi in un solo giorno. Il primo è Amadou Diawara che grazie al nuovo procuratore (Björn Bezemer dell’agenzia Roof), si è reso conto che sarebbe stato meglio cambiare aria e dare un input positivo alla sua carriera. Il centrocampista andrà all’Anderlect a titolo definitivo per 3 milioni di euro bonus compresi, la Roma, inoltre, avrà il 50% della futura rivendita. La strategia giallorossa ha pagato, perché dopo un anno trascorso in panchina Amadou ha deciso di lasciarsi alle spalle l’avventura nella Capitale riducendosi l’ingaggio (percepirà 3 milioni lordi). Addio anche a Justin Kluivert: il Fulham ha totalmente rivisto la sua offerta iniziale di 3 milioni, portandola a 9,5 per l’obbligo di riscatto che scatterà a condizioni molto semplici da raggiungere (quasi una formalità). Inoltre, la Roma avrà il 20% sulla futura rivendita. L’olandese percepiva 3 milioni netti a stagione e anche lui ha scelto di abbassarsi lo stipendio pur di giocare con continuità. Saluta Riccardo Calafiori, grande prospetto colpito dalla sfortuna per i guai fisici subiti in carriera. Andrà al Basilea a titolo definitivo a 1,5 milioni e la Roma manterrà il 40% sulla rivendita. Inizialmente aveva rifiutato il trasferimento in Svizzera, ma dopo essersi reso conto che sarebbe finito fuori rosa ha acconsentito all’addio. Restano da piazzare Coric (piace allo Zurigo), Bianda e Riccardi. Da queste tre cessioni, la Roma incassa un totale di 14 milioni.