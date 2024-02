Juventus, Allegri: «Rinnovo in bianco? Non firmerei, ho un contratto fino al 2025. Dobbiamo tornare a vincere col Frosinone»

Il futuro di Allegri è il Frosinone, per ritrovare una vittoria che alla Juventus manca da 4 partite consecutive e difendere il secondo posto dal Milan. E’ ancora presto per ragionamenti sulla prossima stagione, Max si giocherà molto da qui a giugno, compreso un pezzo di futuro. «Se firmerei in bianco per rimanere qui? In questo momento non firmerei niente - ammette l'allenatore -, ho un contratto fino al 2025, il futuro è domani, tornare in Champions. Accettiamo le critiche e continuiamo a lavorare, in questo momento non ci sono certezze, ci vuole calma, pazienza ed equilibrio soprattuto all’interno. La società programma il futuro al meglio, io devo rimanere concentrato sugli obiettivi presenti».

Allegri su Alcaraz e Rabiot

Non si sbilancia su possibili variazioni tattiche («Difendiamo sempre a 4, non dobbiamo cambiare niente») ed è tentato da Alcaraz, ormai entrato a pieno ritmo nel mondo bianconero: «Domani è possibile che giochi lui, ma valuto domani mattina. La cosa importante è tornare ordinati e compatti, con serenità. Perchè abbiamo l’ambizione di tornare a vincere, anche se ci sono le avversarie. Abbiamo la Coppa Italia e la Champions che ci sono state chieste dalla società. Per arrivare in Champions servono minimo 70 punti e c’è ancora tanto da fare». Vlahovic è pronto a guidare l’attacco del primo minuto: «Domani andrà in campo la formazione migliore, di questi momenti ne ho passati.

Servirà tecnica, ordine e pazienza, una vittoria ci farà vedere le cose in un altro modo. Non eravamo dei fenomeni un mese e mezzo fa, non siamo brocchi ora. I momenti di difficoltà vanno affrontati perchè fanno crescere.

Rabiot è il motore di questa squadra, lavoreremo per una squadra più offensiva con il tridente Chiesa, Yildiz e Vlahovic. Solo 5 gol fatti nelle ultime 4 partite non vanno assolutamente bene». Nelle ultime settimane non sono mancate le critiche, ma Max va avanti per la sua strada: «Alla Juve è bellissimo se ti piace la pressione, per starci bisogna allenarsi alle critiche, dobbiamo rimanere competitivi e stiamo lavorando per esserlo».