Juventus-Frosinone: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Vietato sbagliare per la Juventus che domenica sfida il Frosinone per ritrovare i tre punti che mancano da più di un mese (vittoria con il Lecce del 21 gennaio). La squadra di Massimiliano Allegri tornerà all'Allianz Stadium dopo la sconfitta amara contro l'Udinese, per cercare di difendere il secondo posto dal ritorno del Milan. Torneranno a Torino, da avversari, sia Soulé che Barrenechea e Kaio Jorge che cercheranno di trascinare i ciociari. Possibile maglia da titolare per Alcaraz in mezzo al campo. Vlahovic e Chiesa in pole dal 1'.