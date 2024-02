Nba, Fontecchio lascia gli Utah Jazz e va a Detroit. Giocherà (forse) con Gallinari

Nessuna attesa fino a domani, termine ultimo per scambiare giocatori in Nba (la deadline trade): gli Utah Jazz hanno appena mandato Simone Fontecchio ai Detroit Pistons in cambio di Kevin Knox, la seconda scelta al Draft 2024 dei Wizards e i diritti Nba di Gabriele Procida, attualmente all’Alba Berlino. Questo significa che se e quando il giocatore azzurro deciderà di giocare negli Usa, lo farà con i Jazz. Entrambi i giocatori italiani in Nba giocheranno quindi nella stessa squadra, ammesso che Danilo Gallinari non venga scambiato entro la trade deadline di domani ore 21. Sull’ex Olimpia ci sono molte voci, ma non è detto che saranno confermate.

I “rumors” su Fontecchio si erano fatti sempre più intensi nelle ultime ore e la presenza degli agenti del giocatore abruzzese avevano fatto intendere che qualcosa sarebbe accaduto entro oggi. A sorpresa, però, non vestirà la maglia di una contender (si era parlato dei Phoenix Suns o addirittura dei Boston Celtics), ma quella dei Pistons, la squadra con il record peggiore della Lega (6 vittorie e 43 sconfitte) e che a fine dicembre ha stabilito il poco invidiabile primato di 28 sconfitte consecutive, record in negativo nella storia Nba.

Secondo Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, Detroit ha voluto fortemente Simone, vincendo una concorrenza importante e pare intenzionata a investire su di lui, renderlo parte del proprio nucleo nel medio - lungo termine. Al momento, guadagna “soltanto” 3 milioni di dollari e a Salt Lake City era in scadenza di contratto. La prossima estate sarà “restricted free agent”, ma i Pistons potrebbero a questo punto offrirgli un ricco contratto pluriennale.

Non resta che aspettare domani sera per scoprire se Fontecchio e Gallinari potranno vestire la stessa canotta in questa seconda parte di stagione.