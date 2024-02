Mondiali, Minisini vince l'oro nel nuoto artistico: prima volta a livello individuale

Giorgio Minisini porta in alto i colori azzurri e trionfa ai Mondiali di nuoto artistico a Doha. Il 27enne romano ottiene la medaglia d'oro, la prima a livello individuale in carriera.

Un altro italiano, il 29enne Domenico Acerenza, aveva ottenuto in giornata il podio nella 5km di fondo, conquistando la medaglia di bronzo. Tutti aspettavano Minisini che non ha deluso, regalando il primo oro azzurro all'Italia in questo Mondiale.