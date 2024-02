Van De Ven da record: è il giocatore più veloce mai registrato in Premier League

Mostruoso il primato ottenuto da Micky Van De Ven. Il difensore olandese classe 2001 è diventato il giocatore più veloce mai registrato in Premier League, toccando i 37.38 Km/h (nel match contro il Brentford). Basti pensare che quanto Usain Bolt stabilì il record mondiale mantenne una media di 37.52 Km/h; un dato che rende l'idea del risultato ottenuto dal calciatore del Tottenham.

Nuovo record di velocità in Premier League: Van De Van supera Walker

Van De Ven ha abbattuto il muro dei 37,31 chilometri orari, stabilito predecentemente da Kyle Walker. La Premier ha comunicato il nuovo record di velocità del centrale olandese (ha percorso 10,38 m al secondo).

I tifosi degli Spurs lo hanno soprannominato la 'Rolls Royce'. Nonostante i suoi 193 centimetri riesce ad avere un motore sorprendente che lo differenzia da tutti gli altri difensori con le sue caratteristiche. La sua velocità gli permette di essere abile nei recuperi, soprattutto a campo aperto.

Oltre ad essere il più veloce in Premier, è tra i migliori per altre paerticolari skills.

Ben 881 passaggi totali, con il 94% di precisione nei passaggi. In quanto a duelli è uscito vittorioso il 68% delle volte, con 25 tackle effettuati. La sua stazza gli permette di essere efficace anche nel gioco aereo: 45% di duelli aerei vinti, con 8 palloni intercettati. In coppia con l'ex Atalanta Romero è diventato un perno dell'undici di Postecoglu. Con entrambi i difensori centrali in campo (per almeno 45 minuti), il Tottenham è imbattuto con 9 vittorie e 4 pareggi in Premier. Con entrambi in campo sono arrivati 29 gol per gli Spurs e 15 incassati. Dopo l'infortunio Van De Van è tornato in grande spolvero, contribuendo al miglioramento della squadra. L'investimento di 40 milioni del club londinese ad oggi può ritenersi perfettamente riuscito.