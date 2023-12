Italiani in Nba, Fontecchio dà spettacolo con 24 punti. Gallinari può essere scambiato

Notte magica per Simone Fontecchio,: 24 punti, 5 rimbalzi, 7/8 al tiro, 5/5 da tre, 5/5 ai liberi, 118% true shooting. Season high e primo giocatore nella storia degli Utah Jazz (che hanno vinto 114-122 a Portland) a chiudere una partita con almeno 5/5 dall’arco e 5/5 in lunetta e appena il sedicesimo nella storia della Nba. Ancora titolare e 25 minuti in campo. E’ alla decima partita in fila in quintetto base, nell’ultimo mese sta viaggiando a 13 punti di media con il 57 per cento da due e il 39 da tre. Appena tre giorni fa, Fontecchio era stato decisivo nella vittoria dei Jazz sui Knicks per 117-113. Nella sua partita, 15 punti segnati in 31 minuti sul parquet, con sei rimbalzi due assist e una giocata difensiva su Jalen Brunson poi risultata cruciale per la vittoria nel finale.

La stagione dei Jazz è partita in salita, al momento nove vittorie e sedici sconfitte, ma il rientro di Markkanen e un Fontecchio così fa ben sperare che la stagione possa cambiare. L’azzurro due notti fa ha anche raggiunto le 100 triple segnate in Nba, ma la notizia era passata in secondo piano perchè arrivata in concomitanza dei 64 punti, con 20/25 da due, di Giannis Antetokounmpo e della squalifica a tempo indeterminato di Draymond Green. Ora invece il palcoscenico è tutto per lui e anche i Jazz lo celebrano sui social scivendo "bel lavoro SIMONEFONTECCHIO".

"GALLO", TRA PRESENTE IN NBA E FUTURO AZZURRO - Intanto, scatta oggi la Trade line in Nba. I giocatori che durante l'estate avevano firmato nuovi contratti o estensioni di quelli in essere saranno scambiabili sul mercato. Non è detto che cambino tutti maglia, ma è probabile che molti animeranno le voci e le trattative nelle settimane a venire. Uno di questi è Danilo Gallinari, ufficialmente non inserito tra i nomi da scambiare per i Washington Wizards (che potrebbero cambiare la loro casa dopo il 2028 secondo i piani del proprietario Ted Leonsis intenzionato a far giocare la franchigia nella zona di Alexandria, nord Virginia), ma al centro di “rumors”. Ne ha parlato lui stesso a La Gazzetta dello Sport: "La trade deadline 2024? Se succederà, se verrò scambiato, non dipende da me.

A volte non lo sai sino all’ultimo momento, non lo sa neppure il tuo agente fin quando non è fatta. A pensarci fai solo peggio, meglio non farlo e concentrarsi sul presente".

E sulla nazionale: "Ho voglia di giocare il pre olimpico, se Pozzecco mi chiamerà sarò a disposizione - dice l'ala azzurra -. E' un torneo difficile, ma non impossibile. Il Portorico, che gioca in casa è da rispettare. Una volta su dieci si può battere gli Stati Uniti e la Lituania, se la finale sarà contro di loro, non sono certo gli Usa".