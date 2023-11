Gallinari al centro del mercato Nba: potrebbe lasciare Washington. E Pozzecco lo vuole in Nazionale

Danilo Gallinari potrebbe lasciare i Washington Wizards già a dicembre, senza dunque attendere la trade line di febbraio. Ne è convinto l’insider Nba Sam Amico di HoopsWire che ritiene che, vista la mancanza di prospettiva in campionato per una squadra già destinata alla Lottery del Draft (ad oggi hanno perso 11 delle tredici partite giocate), l’italiano, il playmaker Tyus Jones e la guardia Landry Shamet siano prossimi alla partenza così come la guardia titolare Jordan Poole, arrivato da Golden State con grandi aspettative fino adesso disattese. Grande contratto e grandi possibilità ma scarso appeal con la franchigia.

In questa stagione, recuperato dall'infortunio che ha reso bianca la stagione 2022-23 con i Celtics, Gallinari ha giocato 12 partite tenendo una media di 8,3 punti e 3 rimbalzi, e tirando col 50% dal campo.

Prima di venire a Washington, nella sua lunga carriera ha indossato le maglie di Hawks, Thunder, Clippers, Nuggets e Knicks.

La Nazionale, tra presente e futuro

In una recente intervista rilasciata a Eurosport, l'ala azzurra ha espresso la sua passione e il suo orgoglio nel rappresentare il suo paese negli eventi internazionali. Nonostante le delusioni passate, il giocatore ha sottolineato che non ha mai smesso di pensare all’opportunità di giocare ancora una volta per la squadra nazionale, in particolare alle Olimpiadi di Parigi del 2024 se l’Italia dovesse qualificarsi. E il ct Pozzecco lo attende a braccia aperte. «Se è in considerazione? Assolutamente sì. Per me Danilo sta sul podio dei migliori giocatori italiani di sempre insieme a Dino e Andrea Meneghin. Merita riconoscenza per essersi infortunato due volte indossando la maglia azzurra. Se non si fosse capito, tra averlo e non averlo scelgo sempre la prima soluzione».