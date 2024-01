I Washington Wizards cedono Danilo Gallinari ai Pistons, la squadra peggiore della Nba

Danilo Gallinari verso Detroit assieme a Mike Muscala in cambio di Marvin Bagley, Isaiah Livers e due scelte al secondo giro. Lo ha scritto poco fa Adrian Wojnarowski, noto insider Nba per la ESPN. Detroit è la peggior squadra della Lega con sole 3 vittorie in stagione, hanno stabilito il record di maggior numero di KO consecutivi in una singola stagione (28) e di questo passo potrebbero anche chiudere col peggior record di sempre, che ora appartiene agli Charlotte Bobcats. Non è chiaro se Gallinari metterà mai la maglia dei Pistons oppure se verrà tagliato, magari dicendo così addio alla carriera NBA per tornare in Europa. Se rimarrà a Detroit avrà almeno un motivo per il quale gioire, ritroverà il fratello Federico, Development Coach dei Motor City Cruise, in G-League, con il quale conduce tra l’altro «A cresta alta», un fortunato podcast sul mondo della pallacanestro e non solo.

«Se verrò scambiato, non dipenderà da me. A volte nemmeno il tuo agente sa fino all’ultimo cosa può accadere», aveva dichiarato l’ala azzurra meno di un mese fa, facendo però ipotizzare un suo possibile scambio a causa di uno scarso utilizzo. Gallinari era approdato ai Wizards in estate nella trade che ha portato a Boston il lettone Kristaps Porzingis. Aveva firmato con i Celtics un biennale nell'estate del 2022 ma a causa di un infortunio rimediato in Nazionale ha saltato l'intera stagione 2022/23. La sua avventura a Washington termina dopo 26 partite nelle quali ha messo a referto 7 punti di media a partita con 2.9 rimbalzi in 14.8 minuti a gara.