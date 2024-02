Mondiale Over 35, a giugno la prima edizione in Inghilterra: nell'Italia ci sarà Totti, Materazzi capitano

L'Elite Players Group ha annunciato ufficialmente la nascita del nuovo Mondiale Over 35 (calcio a 11) che inizierà a giugno in Inghilterra e vedrà la partecipazione di ex calciatori di grande spessore. Parteciperanno le otto nazioni che hanno vinto almeno un Mondiale nella storia: Brasile (5), Argentina (3), Uruguay (2), Italia (4), Inghilterra (1), Francia (2), Germania (4) e Spagna (1). Ogni nazione avrà un capitano, quello degli azzurri sarà Marco Materazzi e a partecipare ci saranno anche Francesco Totti e Fabio Cannavaro. Potrà partecipare chi ha giocato in carriera con la propria nazionale o chi ha collezionato almeno 100 presenze con i rispettivi club. Si disputeranno 7 partite, da giocare in un solo stadio (non è ancora ufficiale quale sarà) nell'arco di una settimana.