Nuova Champions League e più ricca, i nuovi premi per i club

Dalla prossima stagione la Champions League cambierà pelle, con un nuovo format a 36 squadre e a girone unico. Ogni squadra disputerà un minino di 8 partite. Anche il monte premi sarà considerevole. I club, infatti, si divideranno un monte premi di circa 2,5 miliardi di euro.

Il Comitato esecutivo Uefa ha approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi per le competizioni per club maschili 2024-27. Il 10% della soglia prevista di 4,4 miliardi di euro sarà destinata alla solidarietà.

Il 7% invece ai club non partecipanti e il 3% alle squadre che disputeranno i turni di qualificazione. Circa 25 milioni di euro saranno riservati alla Uefa Women's Champions League e alla Uefa Youth League.

L'importo netto sarà distributo tra i club partecipanti e la Uefa. Circa 2,467 miliardi di euro (74,38%) saranno destinati ai club partecipanti alla Champions League, 565 milioni di euro (17,02%) ai club partercipanti all'Europa League e 285 milioni di euro (8,6%) a quelli della Conference League. Una parte delle quote sarà garantita equamente a tutti, un'altra parte invece in base alle prestazione e infine in base al valore.