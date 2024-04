Personaggi Pokémon installati al lago Seokchon di Seoul

I personaggi Pokémon Lapras e Pikachu sono stati trasformati in grandi palloncini e installati al lago Seokchon di Seoul, come parte dell'evento "Pokemon town 2024 con Lotte" in Corea del Sud . I visitatori hanno approfittato dell'occasione per scattare foto accanto ai gonfiabili, molti indossando accessori a tema Pokémon. L'evento proseguirà fino a metà maggio. "Poiché Pokémon è un personaggio così famoso, sono stato subito felice non appena l'ho visto," ha detto Lee Chan-gyu, uno studente universitario.