Nba, Gallinari: «Pronto per Washington, ma non vedo l'ora di giocare contro Boston»

Pronto a indossare la maglia di Washington e carico a molla in attesa di conoscere la data che nel calendario Nba lo metterà di fronte a Boston, sua ex squadra. Danilo Gallinari a tutto campo sui social negli ultimi giorni. Prima annuncia che non si muoverà da Washington, squadra che lo accolto nella trade che ha portato ai Celtics Kristaps Porzingis, poi, intervenendo nel podcast “A cresta alta” condotto dal fratello Federico, si toglie subito un sassolino dalle scarpe: «Non vedo l’ora di giocare contro i Celtics e metterò una X su ogni partita che giocherò a Boston contro Boston». Segno evidente che lo scambio che lo ha portato ai Wizards non è stato gradito dall’ex giocatore di New York, Denver, Clippers, Atlanta e Oklahoma e che a Boston non ha giocato una partita a causa del terribile infortunio ai legamenti crociati del ginocchio sinistro dell'agosto 2022. Infortunio che gli ha fatto saltare l’intera stagione e probabilmente anche la chiamata in nazionale per i mondiali che scatteranno a Manila il 25 agosto.

Sedici stagioni in Nba: indosserà la numero 88

Nonostante non sarà del tutto soddisfatto, il “Gallo” ha deciso di rimanere a Washington in una squadra che avrà il solo Jordan Poole, ceduto dai Warriors per evitare ulteriori problemi con Draymond Green e con lo spogliatoio di Golden State, come punta di diamante e molto da rifondare nel suo contorno. «Sono felice di essere parte della famiglia dei Wizards e non vedo l’ora di abbracciare questa città incredibile.

Rendiamo la stagione indimenticabile!», aveva postato pochi giorni fa, aggiungendo che il percorso di recupero dall’infortunio procede per il meglio.

Thrilled to be part of the Wizards family and looking forward to embracing this amazing city!

Feeling stronger every day and can't wait to give my all on the court and guide and support our talented roster.

Let's make this season unforgettable!@WashWizards pic.twitter.com/taLofqz07K — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) July 28, 2023

Ieri poi, Etienne Catalan, analista francese di Nba, ha anticipato che Gallinari lascerà la sua tradizionale numero 8 per indossare la maglia con l’88. Perchè, va ricordato, l’ex Olimpia Milano, è nato l’8/8/88. Una maglia che in Italia sarebbe vietata secondo le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo sottoscritta dal Governo italiano con il mondo del calcio. Il numero 88 è infatti usato dai gruppi neo nazisti come saluto non evidente ad Adolf Hitler, la cui iniziale del cognome è proprio l’ottava lettera dell’alfabeto. Per Gallinari, ovviamente, il significato è ben diverso e a Washington stanno già stampando le magliette. Sta per cominciare la sua sedicesima stagione in Nba con la settima squadra diversa.