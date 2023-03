Basket, tutte le partite in programma nel weekend: ecco dove vederle in tv. Milano e Bologna lanciano la volata

La lunga volata per l’ultima parte di stagione regolare è partita, dieci giornate per stabilire le prime otto che si giocheranno lo scudetto e le due retrocesse. In testa, l’Olimpia Milano, rinvigorita dalle cinque vittorie consecutive in Eurolega e recuperati alcuni dei suoi infortunati, è attesa da Brindisi, cinque vittorie in fila in campionato. Per la squadra pugliese, un notevole cambio di passo con l’arrivo di Lamb e il recupero di Harrison dopo otto mesi dall’infortunio al tendine di Achille. L’entusiasmo in riva all’Adriatico è alle stelle, domenica scorsa oltre trecento tifosi al seguito nella vittoriosa trasferta a Pesaro, tra due giorni il Pala Pentassuglia sarà “sold out”. Dietro Milano, Virtus Bologna e Derthona tengono alto il ritmo. I primi saranno in trasferta a Venezia, bene in Eurocup, molto più alterna in campionato, i secondi ospitano Verona che cerca importanti punti salvezza.

La Kienergia punta a una prova d'orgoglio per tentare il colpo a Latina. Tucker chiamato al riscatto

Varese contro Pesaro è l’anticipo del sabato tra due squadre che hanno giocato una pallacanestro molto piacevole nella prima parte di stagione ma che adesso sembrano tirare il fiato, in particolare la squadra marchigiana alle prese con diversi infortuni e che in settimana ha annunciato il ritorno di Austin Daye. Ci si gioca in questo match il quarto posto, Sassari e Trento permettendo. I sardi, sei vittorie nelle ultime sette partite, vanno a Scafati contro la Givova che ha cambiato tre allenatori e si trova coinvolta in piena corsa salvezza. I trentini in trasferta a Treviso, in un derby del triveneto tutto da interpretare. Chiudono il quadro di giornata Brescia contro Trieste e Reggiana contro Napoli, ultima contro penultima. Qui davvero nessuna delle due squadre potrà sbagliare.



La copertura televisiva del 21esimo turno di A:

Sabato ore 20.30: Varese - Pesaro (Eleven Sports/ Eurosport 1/Discovery+)

Domenica ore 16.30: Brindisi - Milano (Eleven Sports)

Domenica ore 17: Treviso - Trento (Eleven Sports)

Domenica ore 17.30: Brescia - Trieste (DMax canale 52 Dtt/Discovery+/ Eleven Sports

Domenica ore 18: Tortona - Verona (Eleven Sports)

Domenica ore 18.30: Reggio Emilia - Napoli (Eleven Sports/ Eurosport 1/Discovery+)

Domenica ore 19: Venezia - Bologna (Eleven Sports)

Domenica ore 19.30: Scafati - Sassari (Eleven Sports)

La classifica:

1. EA7 Olimpia Milano 32 punti

2. Segafredo Virtus Bologna 32 punti

3. Bertram Yatchs Derthona 28 punti

4. Banco Sardegna Sassari 22 punti

5. Dolomiti Energia Trento 22 punti

6. Carpegna Prosciutto Pesaro 22 punti

7. Openjobmatis Varese 22 punti

8. Happy Casa Brindisi 22 punti

9. Umana Reyer Venezia 18 punti

10. Pallacanestro Trieste 18 punti

11. NutriBullet Treviso 16 punti

12. Givova Scafati 14 punti

13. Germani Brescia 14 punti

14. Tezenis Verona 14 punti

15. GeVi Napoli 14 punti

16. Una Hotels Reggio Emilia 10 punti