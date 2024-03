Basket, la Virtus Bologna vince il posticipo a Brescia e conquista il primo posto in classifica

La Virtus Bologna dimentica il brutto momento in Eurolega, vince in grande stile a Brescia e conquista la vetta della classifica. Al Pala Leonessa finisce 73-87 con le Vu Nere che allungano 31-40 a metà del secondo quarto, volano sul +18 e poi impediscono qualsiasi tipo di rimonta dei bresciani che possono soltanto ridurre lo svantaggio nel finale. Marco Belinelli, che oggi compie 38 anni, ancora una volta è il miglior marcatore con 17 punti e 4/4 da tre. Lo imita Polonara, 14 punti e anch’egli stessa percentuale dalla lunga distanza. Bologna tira 17/35 da tre, Brescia appena 7/28. Per i padroni di casa Petrucelli 14 punti, Bilan 10 con 12 rimbalzi.

Nelle zone alte ne approfitta soltanto Milano che batte Napoli 86-84 con gli ospiti che segnano la tripla della vittoria con Zubcic ma arriva oltre tempo massimo.

Melli 19 punti e 12 rimbalzi, Mirotic 21 punti e Shields 19 fanno la differenza. Venezia perde 92-90 a Cremona una partita dalle mille emozioni. Padroni di casa avanti 22-8, Venezia (senza il suo allenatore espulso per doppio fallo tecnico) impatta sul 42-42 e sorpassa 63-78. Denegri, 23 punti e 10/10 ai tiri liberi, e Lacey, 18 punti nel solo ultimo periodo, ribaltano negli ultimi quattro minuti e danno a Cremona una vittoria fondamentale per la salvezza.

Treviso passa a Pistoia 83-84 con un Harrison da 20 punti e altri quattro in doppia cifra. Per la squadra allenata da Vitucci terza vittoria consecutiva e salvezza sempre più vicina. In coda Pesaro asfaltata da Reggio Emilia (69-87), che non vinceva in trasferta dal 10 dicembre, e fischiata dai suoi stessi tifosi. Brindisi vince a Scafati 76-84 con un secondo tempo da 27-41 e guidata da Bartley, 22 punti. Ora i pugliesi hanno raggiunto Pesaro, ma la strada per la salvezza è sempre molto difficile.

Sale ancora Tortona, senza patemi contro Varese (90-83) ancora sconfitta e ora più vicina alla zona salvezza. L’effetto Mannion (anche ieri però 19 punti) sembra essersi esaurito e Besson, decisivo contro Brindisi due settimane fa, segna appena 2 punti. Bene anche Trento, 87-76 contro Sassari, che resta in zona play off. Hubb 21 punti e 6 assist, ancora una partenza in quintetto per Niang, 20 anni il prossimo 14 maggio, e sempre più una delle giovani rivelazioni del campionato insieme a Faye, classe 2005, di Reggio Emilia, 14 punti contro Pesaro.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 34

2. Germani Brescia 34

3. EA/ Olimpia Milano 32

4. Umana Venezia 32

5. Una Hotels Reggio Emilia 28

6. Estra Pistoia 24

7. Dolomiti Energia Trentino 24

8. Bertram Tortona 24

9. Ge.Vi. Napoli 24

10. Banco Sardegna Sassari 22

11. Givova Scafati 22

12. Vanoli Cremona 20

13. Openjobmetis Varese 18

14. NutriBullet Treviso 18

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16. Happy Casa Brindisi 14