Basket, il programa tv della 25esima giornata. Varese contro Brescia in chiaro su DMax

La neo capolista Virtus Bologna difenderà il suo primato lunedì sera contro la rivelazione Pistoia. La squadra di Banchi è reduce dalla sconfitta 79-81 in Eurolega contro il Panathinaikos. Una partita bellissima e una rimonta dal -17 quasi compiuta. Dietro la Virtus, Brescia fa visita a Varese che in settimana ha vinto di un punto in casa la semifinale di andata di Fiba Europe Cup contro i turchi del Bahcesehir, mentre Milano è attesa a Reggio Emilia in una gara non facile e dopo le fatiche europee, con la sconfitta a Kaunas che riduce al lumicino le speranze dell’Olimpia di partecipazione ai play In come decima classificata.

Trento contro Scafati e Napoli contro Venezia mettono in palio punti importanti per i play off e di questi incroci potrebbe approfittarne Tortona che ospita Cremona e forte delle sei vittorie nelle ultime otto partite. In coda, partita fondamentale tra Treviso e Pesaro (senza Totè infortunato) che può valere una buona fetta di salvezza e tra Brindisi e Sassari che resta agganciata ai play off.

Due squadre in salute, due vittorie consecutive per i pugliesi, quattro nelle ultime sei per i sardi. Anche per Brindisi forse ultima chiamata per rimanere in Serie A.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 34

2. Germani Brescia 34

3. EA/ Olimpia Milano 32

4. Umana Venezia 32

5. Una Hotels Reggio Emilia 28

6. Estra Pistoia 24

7. Dolomiti Energia Trentino 24

8. Bertram Tortona 24

9. Ge.Vi. Napoli 24

10. Banco Sardegna Sassari 22

11. Givova Scafati 22

12. Vanoli Cremona 20

13. Openjobmetis Varese 18

14. NutriBullet Treviso 18

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16. Happy Casa Brindisi 14

La programmazione televisiva

Sabato 30 marzo

Ore 17: Nutribullet Treviso Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN)

Ore 18: Bertram Derthona Tortona - Vanoli Basket Cremona (DAZN – Eurosport 2)

Ore 19: Generazione Vincente Napoli Basket - Umana Reyer Venezia (DAZN)

Ore 19.30: Dolomiti Energia Trentino - Givova Scafati Basket (DAZN)

Ore 20: Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (DAZN)

Ore 20.30: UNAHOTELS Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano (DAZN)

Ore 21: Openjobmetis Varese - Germani Brescia (DAZN - DMAX canale 52 del digitale terrestre)

Lunedì 1 aprile

Ore 20: Virtus Segafredo Bologna - Estra Pistoia (DAZN – Eurosport 2)