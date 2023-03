La Kienergia punta a una prova d'orgoglio per tentare il colpo a Latina. Tucker chiamato al riscatto

RIETI - La Kienergia Npc Rieti oggi alle 20.30 torna in campo al PalaBianchini di Latina per recuperare la sfida della nona di ritorno, rinviata per la convocazione di due pontini con le loro nazionali. Un derby che, dopo il turno di domenica scorsa, non vale praticamente nulla per i reatini e molto poco per i pontini. La Npc è di fatto condannata al girone salvezza, col nono posto non più raggiungibile nelle prossime 3 partite a disposizione, mentre Latina è ormai vicinissima alla salvezza e, anche in caso di sconfitta stasera e nelle prossime 2 gare dovrebbe finire in un vortice da classifica avulsa difficile da immaginare.

Motivazioni a parte, è comunque un derby che tutti vogliono vincere per mille e più motivi: la supremazia laziale prima di tutto, ma anche la sfida incrociata tra Franco Gramenzi e Rieti. La partita sarà utile per i coach per testare la tenuta della squadra dopo la buona prova di Torino. Gabriele Ceccarelli dovrà rinunciare ancora a Jordan Geist, puntando ancora sul gruppo degli italiani: si cercano conferme dal neoarrivato Maurizio Tassone, che ha ben figurato all’esordio a Torino, ma anche da Maurizio Del Testa e Marco Timperi. Questi ultimi dovranno soprattutto faticare in difesa contro Cleaves, arrivato a Latina una settimana fa da Ferrara e subito decisivo con 20 punti nella sfida di Cremona. C’è poi la questione Tucker: l’americano ha avuto un evidente calo di rendimento nelle ultime gare, con qualche errore decisivo nella sfida di Torino. Ceccarelli si aspetta già oggi una reazione da lui, anche per capire quanto e come potrà contare sul suo apporto nelle gare del mese prossimo decisive per la salvezza.

Così in campo

Benacquista Latina: 0 Durante, 3 Viglianisi, 8 Parrillo, 13 Cicchetti, 20 Cleaves, 22 Cacace, 28 Fall, 30 Rodriguez, 33 Moretti, 35 Alipiev. All. Gramenzi.

Kienergia Npc Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi, 57 Paci, 99 Tassone. All. Ceccarelli.

Arbitri: Ursi (Li), Tirozzi (Bo), Tarascio (Sr).