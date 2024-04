Serie A Basket, capolavoro Pistoia: passa a Bologna e vola in classifica. Brescia ringrazia e torna prima

Brescia chiama, Bologna non risponde. Non è un pesce di aprile, ma la Virtus crolla in casa contro una fantastica Pistoia dopo essere stata avanti di 19 punti per poi subire un parziale nell’ultimo periodo da 10-32. Pistoia, dopo aver vinto a Milano, a Napoli e a Tortona, non fa sconti a nessuno e sbanca anche la Segafredo Arena. Finisce 93-100 con il 57 per cento da tre punti (16/28) e quattro giocatori oltre i 16 punti. Hawkins 24 con 7/8 da tre, Willis 23, Ogbeide 17 punti e addirittura 15 rimbalzi. I 450 tifosi arrivati da Pistoia possono festeggiare l’aritmetica salvezza e soprattutto la tredicesima vittoria in campionato in attesa dell'arrivo della cordata di imprenditori statunitensi, guidati da Ron Rowan, ex stella in campo, che porterà importanti capitali in società. Ringrazia la Germani Brescia che passa 92-95 sul campo di Varese (Mannion 37 punti non basta ai varesini) con un Bilan che sfiora la tripla doppia, 25 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.

Vincono in trasferta Milano e Venezia rispettivamente a Reggio Emilia e Napoli. In particolare la Reyer, prima domina, 62-79 al 30esimo, poi rischia di perderla con Napoli che arriva fino all’83-87 a un minuto e 20 secondi dalla fine. Poi arriva il successo 90-97 con i liberi di Tucker (15 punti) e la solidità di Simms, 22 punti, e Kamagate, 14 con 10 rimbalzi. Per i partenopei è l’ottava sconfitta nelle ultime nove sconfitte.

Naviga acque sicure la Bertram Tortona che batte 87-76 Cremona e consolida il suo posto in zona play off. Dall’arrivo di De Raffaele in panchina, i piemontesi hanno un record di otto vinte e quattro perse. Rinnovo in arrivo per il bravo allenatore livornese, confermato proprio oggi fino al giugno 2027 dalla proprietà della Bertram che ha individuato in lui "la scelta migliore per raggiungere i nostri obiettivi sempre più ambiziosi", dice il presidente Marco Picchi.

SALVEZZA, PASSO FONDAMENTALE DI TREVISO

In coda Treviso non si ferma e batte Pesaro in un delicato scontro salvezza.

Gli ex Brindisi Bowman, 21 punti e 6 assist, e Harrison 14 punti decisissimi nel finale (93-89) guidano Treviso al quarto successo consecutivo. Pesaro sprofonda così come Brindisi, sconfitta in casa da una Dinamo Sassari non trascendentale, ma efficace nei momenti che contavano. Decisivo il parziale dal 45-42 al 49-57 e poi quello dal 56-62 al 56-72 con i canestri di Cappelletti, 16 punti, Jefferson 15, e un ottimo Diop sotto canestro con 14.

Finisce 70-76. A Brindisi non basta Sneed, 25 punti, gli altri non rispondono presente, in particolare il duo Morris - Bartley con appena 2/14 da tre (il 7/29 di squadra la dice lunga sulla situazione dei pugliesi). Sassari aritmeticamente salva e aggancia il gruppo delle squadre a 24 per i play off, Brindisi sempre ultima e virtualmente retrocessa insieme a Pesaro.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 36 punti

2. Umana Venezia 34

3. EA7 Milano 34

4. Segafredo Bologna 34

5. Una Hotels Reggio Emilia 28

6. Estra Pistoia 26

7. Dolomiti Energia Trentino 26

8. Bertram Tortona 26

9. Ge.Vi. Napoli 24

10. Banco Sardegna Sassari 24

11. Givova Scafati 22

12. NutriBullet Treviso 20

13. Vanoli Cremona 20

14. Openjobmetis Varese 18

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16. Happy Casa Brindisi 14