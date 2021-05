Dinamo Sassari, il presidente Sardara sospende Pozzecco per dieci giorni

Gianmarco Pozzecco ci casca di nuovo. E a fermarlo questa volta non è nè la commissione della Basketball Champions League, come accadde nello scorso dicembre, nè la Federazione Italiana Pallacanestro, ma il presidente stesso della sua Dinamo Sassari, che in giornata sta raggiungengo Brindisi per il recupero dell'incontro della 23^ giornata di campionato.

APPROFONDIMENTI NBA Nba, non basta LeBron James: i Lakers vanno ko anche con i Raptors. I... NBA Nba, Durant porta i Nets alla vittoria: bene anche New Orleans, ko i... BASKET EuroBasket 2022, all'Italia toccano Estonia, Croazia e Grecia: le... NBA Nba, i Lakers vanno ko senza LeBron James. Bene Utah e Phoenix: i... BASKET EUROPEO Milano fallisce il primo match point per Colonia. Contro il Bayern si...

La sospensione determinata dal presidente Stefano Sardara ai danni del suo allenatore avrà una durata di dieci giorni, ed è dettata da motivi di natura prettamente disciplinare, in quanto l'ex playmaker goriziano della nazionale non è mai stato restio ad mettere in scena comportamenti ed espressioni linguistiche non sempre idonee alle circostanze in cui era immerso. "Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli - ha detto Sardara - Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall'altra parte".

Nba, non basta LeBron James: i Lakers vanno ko anche con i Raptors. I risultati delle partite

E continua: "È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi; è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile." Queste quindi le parole amareggiate del numero 1 del basket sassarese, che quindi rinuncerà al suo head coach per i prossimi fondamentali incontri in cui si gioca il quarto posto nel ranking della Serie A di Basket.

Nba, Durant porta i Nets alla vittoria: bene anche New Orleans, ko i Raptors a Denver

© RIPRODUZIONE RISERVATA