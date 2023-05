Basket, definite le semifinali scudetto: Milano contro Sassari e Bologna vs Tortona

Milano, Bologna, Tortona e Sassari. Sono le magnifiche quattro che si giocheranno lo scudetto a partire dalle semifinali. L’Olimpia se la vedrà contro la Dinamo Sassari, dall’altra parte del tabellone sarà invece Virtus Bologna contro Tortona, che in serata ha sconfitto 81-82 Trento in gara 4. Curiosamente sono le stesse semifinali della passata stagione. Per vedere la stessa situazione bisogna tornare alle stagione 1994/94 e 1995/96 quando per due anni in fila si giocò Virtus Bologna contro Milano e Fortitudo Bologna contro Treviso. Si comincia sabato 27 maggio con gara uno al Forum di Assago.

MILANO VS SASSARI - L’Olimpia ha battuto 3-1 la Vuelle Pesaro. Tutto facile nelle due partite interne vinte con uno scarto di +26 in gara uno e +29 in gara due, poi i marchigiani hanno avuto un sussulto vincendo la terza partita e portando i milanesi a gara 4. Qui prevale ancora la forza e la profondità dell’EA7 che vince 80-94 e chiude la serie. Avversaria sarà la Dinamo Sassari che ha conquistato il suo posto nella semifinale chiudendo la serie con Venezia per 3-1, grazie in particolare alla vittoria conseguita in trasferta in gara-2. In gara quattro, sardi a lungo avanti, ma Granger, 9/12 da 3, manca per Venezia il tiro del sorpasso con pochi decimi da giocare. Sarebbe stata gara cinque.

Il confronto tra Olimpia Milano e Dinamo non è una novità nelle semifinali playoff. Nel 2014, l’Olimpia ha prevalso 4-2 sulla Sassari, un anno dopo è stata la Dinamo a trionfare in un’appassionante serie terminata 4-3. Nel 2019, la Dinamo ha inflitto un pesante 3-0 all’Olimpia, mentre nel 2022 la squadra milanese ha restituito lo stesso risultato,

BOLOGNA VS TORTONA - Dall’altra parte del tabellone, la Virtus Bologna è stata l’unica squadra a chiudere 3-0 la propria serie contro Brindisi, sconfitta 104-68 in gara uno e 109-95 in gara due alla Segafredo Arena. Due partite diverse, ma alla fine la classe dei bolognesi ha fatto la differenza. Teodosic e Belinelli in particolare hanno indirizzato la partita con canestri da tre punti e giocate da grandi campioni. In gara tre, Brindisi parte forte ma ancora una volta il terzo periodo è fatale. La squadra di casa, sospinta dai 3500 del Pala Pentassuglia, rientra e se la gioca fino alla fine. Sotto di tre punti trova i liberi per il potenziale pareggio a 20 secondi dalla fine, ma il 2/3 di Bowman vanifica la rimonta. Vince Bologna con merito, ma a Brindisi vanno solo applausi. La “Stella del Sud” giocherà il prossimo anno la sua tredicesima stagione consecutiva in Serie A.

Avversario sarà Tortona che batte 3-1 Trento in una serie che ha regalato emozioni infinite. Lo scarto maggiore nelle quattro partite è stato di tre punti, tutte le altre finite tra uno e due punti di scarto. Emblematica gara 4. Tortona è avanti di 14 a metà terzo periodo, Trento recupera e sorpassa. I piemontesi contro sorpassano a 20 secondi dalla fine, Spagnolo, il migliore dei suoi con 23 punti, si prende il fallo a 1.3 secondi dalla fine, va in lunetta e sbaglia entrambi i liberi del sorpasso. Finisce con il pianto disperato del ventenne brindisino, miglior Under 22 del campionato e dal futuro molto radioso.

Questa sera, però, il ferro gli rovina la gioia.