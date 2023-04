Serie A basket, Bologna cade in casa: Milano si riavvicina. Sassari e Venezia corrono

Sorpresa in Fiera a Bologna, la Virtus cade in casa contro Napoli, ultima in classifica, ma che gioca una partita con il classico “coltello tra i denti” e porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza. Campani già avanti 34-41 al riposo lungo, producono un parziale da 15-28 nel terzo quarto e vince 81-89. Howard, 24 punti, e Williams, 20 unti e 9 rimbalzi, trascinano Napoli. Tra i bianconeri di casa si salvano in pochi, a fine partita l’allenatore Scariolo chiederà scusa a tifosi e società per la brutta prestazione. In coda vince anche Reggio Emilia, 81-85 in casa di Varese. Il primo quarto da 14-29 è quello che decide la partita, i padroni di casa provano a rientrare ma non completano la rimonta. Cinciarini 14 punti e 13 assist è il faro di Reggio. Per lui, quasi 37 anni sulla carta di identità, il tempo sembra essersi fermato. Approfitta dello stop di Bologna l’Olimpia Milano che in un Forum semi vuoto e a lungo sonnacchioso vince 102-70 la partita della domenica di Pasqua contro una VL Pesaro al disarmo. Nemmeno lo sparuto gruppo di tifosi arrivati a Milano giustifica più i propri giocatori, fischiati e che lasciano il campo con il coro “meritiamo di più”.

SASSARI E VENEZIA CONTINUANO A CORRERE. I sardi ripartono di slancio, trovano un primo parziale da 29-13 e vincono 81-68 contro Treviso con cinque giocatori in doppia cifra di punti segnati e quasi il 70 per cento da due punti. Spiccano i 17 punti con 8 rimbalzi di Ousmaine Diop, giocatore che potrebbe tornare utile anche alla nazionale italiana nel caso il Senegal, suo paese di origine, non decidesse di convocarlo. A Venezia arriva la quarta vittoria consecutiva, 89-80 contro Tortona, al termine di una partita equilibrata e tra due squadre che giocano un ottimo basket. Granger 23 punti, Watt 13 e 9 rimbalzi guidano la Reyer che ora è sempre più inserita in zona play off. Risale ancora Brescia, terza vittoria consecutiva e ora più serena in chiave salvezza. Martedì sera chiude il quadro della giornata Scafati contro Brindisi, i campani, in virtù dei risultati maturati dagli altri campi, oggi sarebbero retrocessi e hanno bisogno di una vittoria per risalire, i pugliesi, raggiunti a quota 26 anche da Trento che mostra il miglior Matteo Spagnolo di stagione (19 punti e 5 assist), pensano in grande e vogliono conquistare l’ottava vittoria nel girone di ritorno che permetterebbe un quasi sicuro accesso ai play off.

La classifica dopo la 25esima giornata

1. Virtus Segafredo Bologna 38 punti

2. EA7 Olimpia Milano 36

3. Bertram Yachts Dertona 34

4. Banco di Sardegna Dinamo Sassari 30

5. Openjobmatis Varese 28

6. Happy Casa Brindisi 26

7. Dolomiti Energia Trento 26

8. Umana Reyer Venezia 26

9. Carpegna Prosciutto Pesaro 24

10. Germani Brescia 22

11. Pallacanestro Trieste 20

12. Nutribullett Treviso 20

13. Una Hotels Reggio Emilia 18

14. Ge.Vi. Napoli 18

15. Givova Scafati 16

16. Tezenis Verona 16