Basket, Serie A: Bologna allunga, cade Milano. Sassari non si ferma più

Bologna allunga su Milano e pone una serie ipoteca al primo posto finale in stagione regolare. La Virtus soffre nei primi venti minuti contro Pesaro, poi Weems e Hackett suonano la carica, gli ospiti spariscono dal campo, vanno sotto di venti punti, poi chiudono 88-76. Dietro perdono sia Milano che Tortona. L’Olimpia cede 83-74 a Brescia denotando stanchezza fisica per i tanti impegni ravvicinati. Tortona subisce invece la forza della Dinamo Sassari alla settima vittoria consecutiva (84-72), la nona in dieci partite. Bendzius con 22 punti e Kruslin con 15 danno la spinta, il Para Serradimigni ora un fortino inespugnabile. Tengono il passo Varese, a lungo a rincorrere contro una Verona che non riesce a dare la spallata decisiva, e Brindisi che vince 107-84 contro Treviso, manda sette giocatori in doppia cifra di punti (Perkins il migliore con 16 punti, poi Bowman 15), tira con il 48 per cento da tre e ottiene la settima vittoria su otto partite nel girone di ritorno. In coda Scafati (Logan a 40 anni segna ancora 20 punti a partita) e Napoli (Howard 28 punti con 7/10 da tre punti) trovano successi importanti e lasciano in fondo alla classifica la stessa Verona e Reggio Emilia, sconfitta a Venezia 78-69 (Tessitori e Willis 17 punti a testa).

FONTECCHIO, MINUTI E PUNTI A UTAH

A Utah, intanto, è definitivamente scoppiata la “simonefontecchio” mania. Il giocatore azzurro ha segnato contro Milwaukee 26 punti con 9/16 dal campo, 4/7 da tre e 4/4 ai liberi. Poi ne ha fatti appena cinque la partita successiva, ma giocando oltre 25 minuti. Nel mese di marzo viaggia a 12.7 punti di media in oltre 23 minuti in campo. Fino ai primi di febbraio il nativo di Francavilla al Mare, in provincia di Pescara, ha visto il campo molto poco. Qualche apparizione tra ottobre e novembre, una bella partita da 18 punti segnati contro Golden State il 7 dicembre, poi quasi più nulla complice anche un infortunio alla caviglia. Dall'8 febbraio in poi, la svolta: Simone Fontecchio è sempre sceso in campo per gli Utah Jazz e a marzo il suo rendimento è salito di livello. 23 punti realizzati contro Miami, 26 contro i Bucks. Fontecchio è stato il miglior realizzatore per l’Italia a EuroBasket 2022, avventura finita ai quarti di finale contro la Francia. Il prossimo agosto ci saranno i mondiali. Simonefontecchio (che si scrive e si pronuncia rigorosamente tutto attaccato) è pronto a guidare gli azzurri.

La classifica di Serie A dopo 23 giornate

1. Virtus Segafredo Bologna 38 punti

2. EA7 Olimpia Milano 34

3. Bertram Yachts Derthona 32

4. Banco Sardegna Dinamo Sassari 28

5. Openjobmatis Varese 26

6. Happy Casa Brindisi 26

7. Carpegna Prosciutto Pesaro 24

8. Dolomiti Energia Trento 22

9. Umana Reyer Venezia 22

10. Nutrobullet Treviso 20

11. Germani Brescia 18

12. Pallacanestro Trieste 18

13. Givova Scafati 16

14. Ge.Vi. Napoli 16

15. Tezenis Scaligera Verona 14

16. Una Hotels Reggio Emilia 14