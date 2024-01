Messi al Super Bowl, guadagnerà 13 milioni di euro per uno spot di 10 secondi

Leo Messi parteciperà al Super Bowl. Naturalmente non scenderà in campo ma apparirà nelle tv di oltre 100 milioni di americani durante uno degli spot che andrà in onda durante il grande evento. Il fenomeno argentino farà una comparsa di 10 secondi nella pubblicità di Michelob Ultra, birra di cui dal 2020 è testimonial e che di recente ha raggiunto anche il mercato statunitense.

Da questa estate Messi ha scelto di approdare in America per provare l'esperienza dell'MLS all'Inter Miami e il suo personal branding è aumentato vertiginosamente. L'11 febbraio, in occasione del match tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain apparirà nella serata del Super Bowl che si prospetta il più seguito di sempre. Complice la presenza di Taylor Swift (fidanzata del giocatore Travis Kelce) che sarà sugli spalti. L'evento raggiungerà guadagni esorbitanti, così come lo stesso Leo Messi: secondo il New York Times, si prevede per l'argentino un guadagno di circa 13 milioni di euro, 1.3 per ogni secondo in cui il suo volto comparirà sullo schermo dello stadio.