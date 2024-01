La Roma ha raggiunto l'accordo con l'Empoli per Tommaso Baldanzi che già nelle prossime ore arriverà nella Capitale per iniziare l'iter delle visite mediche. Operazione da 13 milioni di euro più 2 di bonus per il trequartista classe 2003 della nazionale Under-21.

Calciomercato live, news oggi: Belotti alla Fiorentina, Baldanzi alla Roma. La Juventus prende Alcaraz, nessun rinforzo ancora per la Lazio