Basket, serie A. Tutto facile per Milano e Bologna in gara 1 di semifinale scudetto

Fattore campo rispettato in gara 1 di play off scudetto in serie A in entrambi i campi. Milano impiega cinque minuti scarsi per regolare Sassari che dovrà fare molto di più in gara due per frenare la qualità dell’Olimpia. Alla Segafredo Arena anche Bologna indirizza la partita dal primo minuto e vince senza grandi problemi l’esordio della serie contro Tortona, che tira con appena il 14 per cento da tre. Troppo poco per sperare di vincere a Bologna.

EA7 MILANO - BANCO SARDEGNA SASSARI 95-72

Tutto facile per i padroni di casa, avanti già 25-12 dopo dieci minuti grazie ad una partenza sprint con cinque triple segnate nei primi tre minuti. Al riposo lungo è 52-29, poi sul +29 di metà terzo periodo, Milano tira un pò i remi in barca e concede un parziale rientro della Dinamo Sassari, che finirà con il 42 per cento da tre (contro il 48) e Diop e Dowe con 13 punti a testa. Per l’Olimpia, Voigtmann 22 punti, 5/5 da tre e 7 rimbalzi. Dieci punti a testa per Datome, Baron e Shields, quest’ultimo uscito a fine secondo quarto per un dolore al ginocchio sinistro che lo tiene in grande dubbio per gara due. Sicuramente out sarà Biligha, che ha un problema alla spalla a seguito di un colpo fortuito subito da Diop. Si torna in campo domani alle ore 21 sempre al Forum di Assago.

SEGFREDO BOLOGNA - BERTRAM TORTONA 84-61

Pronti via e Belinelli piazza due triple. Dopo tre minuti è già 10-0, al decimo è 23-13, al riposo lungo è 44-24. La partita di Tortona, 0/12 da tre nei primi venti minuti, è virtualmente conclusa. La Virtus non si ferma e chiude il terzo periodo avanti 63-41 con la tripla di Pajola allo scadere. Gli ultimi dieci minuti servono a Derthona per sistemare le statistiche e pensare a gara due con maggiore ottimismo. Finisce 84-61.

Bologna chiude con il 41 per cento da tre, Tortona con un misero 14 per cento (4/29). Ojeleye e Belinelli 15 punti a testa, Hackett 14 punti. Per gli ospiti Macura 17 punti, Severini 14 , Cain, 10. Si torna in campo per gara 2 martedì alle ore 21.

SCARSO PUBBLICO IN TV, MEGLIO SU TIK TOK - La prima partita della serie tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, vinta dai lombardi per 95-72, ha registrato ieri pomeriggio alle 18:00, in chiaro su NOVE, lo 0.5% di share per un totale di 48.000 spettatori. Da segnalare invece che erano 10.384 gli spettatori presenti ieri sera al Forum d'Assago, 3.000 in più rispetto alla stessa partita del 2022. Non un grande risultato.

Paga, invece, buoni dividendi la task force di Lega Basket che per tutta la stagione ha coperto le partite di campionato con influencer di TikTok sui campi per attirare l'attenzione del social con il pubblico anagraficamente più giovane. Tutti i club hanno ricevuto una scolarizzazione sul mezzo (e alcuni come Sassari e Milano hanno fatto un lavoro specifico) e quattro delle cinque società che non avevano un profilo lo hanno aperto con la sola Brescia rimasta al palo, ma pronta ad attivarsi nella off season.

La classifica dei follower è dominata dalla Dinamo Sassari unico club a superare sia quota 100 mila (103.600 per l’esattezza) sia i 65.200 dell'account LBA. Sul podio anche Napoli (39.200) e Trieste (20.700) che hanno scavalcato la Virtus Bologna, prima a inizio stagione ma cresciuta di meno del 50 per cento dell'utenza. La Happy Casa Brindisi è decima con 3.073 followers, Scafati e Varese hanno appena poco più di 300 followers.