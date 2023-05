Basket, play off. Milano, Bologna e Tortona vanno 2-0, Sassari passa a Venezia

Milano, Bologna e Tortona si confermano in casa in gara 2, Sassari sorprende Venezia al Taliercio con una gara perfetta nel secondo tempo e pareggia la serie. Gara due dei play off scudetto ha emesso i suoi verdetti. L’Olimpia indirizza subito la partita contro Pesaro e non ha problemi, Bologna trova in Teodosic e Belinelli i due protagonisti per vincere anche la seconda partita. Brindisi lotta, ma soccombe. Sassari costringe Venezia a segnare soltanto 18 punti nel secondo tempo e pareggia la serie che ora si sposta in Sardegna. Derthona resiste al ritorno di Trento.

EA7 Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro 86-57

Al Forum, l'EA7 fa sua anche gara-2 contro Pesaro, 86-57 il finale. Punteggio pesante, con 29 punti di scarto (in gara uno erano stati 26). La formazione lombarda questa volta non punta sul tiro da tre punti, ma su suoi lunghi, Melli, ma soprattutto Voigtmann che prende rimbalzi e colpisce da tutte le parti. Giovedì alle 20 si disputa gara 3 al palasport di Pesaro. La serie è già 2-0 per Milano e non sembrano esserci grandi speranze per La VL

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi 109-95

Dopo il meno 34 di gara uno, Brindisi gioca una partita diversa, almeno sul piano del carattere. La Virtus parte forte, 11-2, Brindisi non molla e resta agganciata 28-21 al decimo. Teodosic si scalda con 13 punti, ma ancora una volta i pugliesi rientrano e trovano il primo e unico vantaggio sul 47-48. Da quel momento è Belinelli show: 18 punti con triple da ogni angolo. Bologna piazza un parziale da 24 -0 per il 71-48. Riisma ha la tripla del meno quattro per Bindisi, ma si spegne sul ferro, Vitucci viene espulso. Brindisi non affonda ma la Virtus chiude 109—95 con i canestri di Mickey e Shengelia, 17 punti a testa (Harrison 21 migliore degli ospiti) e va 2-0 nella serie.

Venerdì gara tre a Brindisi.

Umana Reyer Venezia - BANCO SARDEGNA Dinamo Sassari 55-81

L'incontro inizia in perfetto equilibrio, la Reyer chiude davanti il primo quarto dove tocca anche il +5. Nella seconda frazione si accende l’MVP del match: Ousmane Diop, autentico dominatore del pitturato davanti a Watt e Tessitori, autore di 20 punti con 7 rimbalzi in 19 minuti. Al riposo lungo è 37-35 per i padroni di casa. Il disastro veneziano del secondo tempo, appena 18 punti segnati in 20 minuti, è frutto della grande difesa degli avversari, che chiudono il terzo quarto avanti di 11 e poi giocano sul velluto nell’ultimo quarto, grazie all’asse Dowe-Stephens. A fine partita coach Spahija fa i complimenti agli avversari e spiega che “è necessario resettare perché nei playoff ogni partita fa storia a sé e giovedì si torna in campo a Sassari per gara 3. Martedì giornata di riposo per tutti i giocatori, ma non per lo staff tecnico”. Bucchi, allenatore della Dinamo , è soddisfatto: Sassari voleva portare la serie in Sardegna con almeno una vittoria e così è stato.

Bertram Yacht Tortona - Dolomiti Energia Trentino 84-81

Anche gara due regala emozioni e trova un padrone solo nel finale. Gli ospiti partono con il piede giusto, grazie ai rimbalzi offensivi di Conti e Grazulis (19 punti e 7 rimbalzi) e ai tagli di Flaccadori (9 punti e 5 assist), ma Tortona chiude avanti 41-34 al riposo lungo. Christon, 18 punti, 5 assist e 7 falli subiti, lancia i piemontesi sul +11, Trento prova a rientrare con le triple, tre in particolare nell’ultimo minuto, ma Derthona resiste e vince 84-81 e va 2-0. La serie si sposta Trento.