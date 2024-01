Svilar al posto di Rui Patricio, Pinto spiega il perché: «Ecco il motivo della scelta di Mourinho»

Svilar scende in campo dal primo minuto contro il Milan in questa ventesima giornata di Serie A. La scelta di Mourinho di schierare il portiere serbo ha sorpreso tutti nel prepartita, con i tifosi che si aspettavano di vedere il solito Rui Patricio titolare. L'assenza del portoghese è stata spiegata da Tiago Pinto nel prepartita, con l'ormai general manager uscente che ha parlato ai microfoni di Dazn. «Mile ha fatto bene quando ha giocato. Mourinho ha scelto per questo motivo». Nel derby in Coppa Italia, Rui ha giocato titolare scambiandosi con l'ex Benfica nelle turnazioni tra competizioni infrasettimanali e campionato.

Le parole di Pinto, ecco cosa ha detto

Pinto ha poi continuaato parlando anche della mentalità con cui si affronta la gara: «Dopo una sconfitta nel derby non è semplice recuperare, sapevamo che nell'ultimo mese avevamo un calendario difficile.

Oggi abbiamo l'occasione di poter fare tre punti e continuare ad andare avanti». Tiago ha poi continuato parlando del calciomercato: «Ci sono situazioni che dobbiamo sistemare, adesso il nostro focus è più sulle uscite». Infine, immancabile la domanda sul futuro di Mourinho: «Dobbiamo concentrarci su questa partita. Penso sia meglio smettere di fare queste domande prima della partita».