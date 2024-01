Roma, striscione dei tifosi contro la squadra a Trigoria

Venerdì 12 Gennaio 2024, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 15:54

La sconfitta nel derby di Coppa Italia ha ferito l'ambiente giallorosso. I tifosi della Roma, a Trigoria, hanno esposto uno striscione contro la squadra dopo l'1-0 subito con la Lazio e la conseguente eliminazione dal torneo: «Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa maglia luridi mercenari».

La prima vera contestazione della gestione Mourinho che, in due anni e mezzo, non era mai stato criticato così apertamento da parte dei propri tifosi. L'ambiente si è sempre mostrato unito intorno alla squadra e al tecnico, ma lo scivolone di mercoledì non è piaciuto in Curva Sud. Per questo è arrivata la frecciata proprio fuori al centro sportivo Fulvio Bernardini, in cui i giocatori oggi si sono riuniti per la seduta in vista del Milan.

Il record negativo

La partita ha segnato l'eliminazione dal torneo da parte della Roma, ma anche il record negativo di Mourinho che non vince da ben 4 derby. Nelle ultime sei stracittadine solo una vittoria per il tecnico portoghese che ha gioito grazie alla doppietta di Abraham e alla rete di Pellegrini il 20 marzo 2022. Da quel giorno tre sconffitte e un pareggio con zero gol segnati dai giallorossi e tre subiti.