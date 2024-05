Roma-Bayer Leverkusen, Paredes: «Sono molto legato a De Rossi, grazie a lui sono cresciuto molto»

Leanadro Paredes tornare in mezzo al campo dopo aver scontato una giornata di squalifica contro il Napoli: «Per me De Rossi era allenatore quando giocava affianco a me. Sono sempre stato molto legato a lui dal primo giorno che sono arrivato a Roma, mi ha sempre trattato bene e spero di dare per lui e per la Roma il contributo giusto per vincere». Ecco la conferenza stampa integrale di Leandro Paredes alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen.

Perché è cresciuto così tanto con De Rossi?

«Non è solo la mia di crescita, ma anche di tutta la squadra. È per l’entusiasmo che ci ha portato il mister e lo stile di gioco».

Come è stato ritrovare De Rossi come allenatore?

«Per me era allenatore quando giocava affianco a me. Sono sempre stato molto legato a lui dal primo giorno che sono arrivato a Roma, mi ha sempre trattato bene e spero di dare per lui e per la Roma il contributo giusto per vincere».

Un pregio e un difetto di De Rossi?

«La sua personalità e la qualità che aveva, nel calcio erano pochi come lui.

Cosa può migliorare? Mangia troppo».

Cosa è cambiato a livello tattico con de Rossi?

«Il suo stile di gioco e mentalità sono simili a quello che piace a me. Mi sento bene, sempre meglio e spero di continuare così. Ho ancora tanto da migliorare».

Come cambia l’approccio quando si è abituati a questo tipo di gare?

«Tanto perché cerchi di giocarle. Affrontare una squadra come il Leverkusen sarà bello, per vincere dovremo fare bene perché sono forti».