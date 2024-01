Matic ne combina un'altra e il Rennes si infuria: «Comportamento incomprensibile». Cosa è successo

Nemanja Matic continua a far discutere di sé non solo in Italia, ma anche in Francia, dove i tifosi dello Stade Rennais non riescono a comprendere cosa stia succedendo. Il serbo, che ha lasciato in estate in fretta e furia la Roma che lo ha liquidato con un messaggio scarno e lapidario, è ai ferri corsi con i francesi. Il motivo? I continui comportamenti avuti in questi giorni dopo che ha abbandonato la chat di Whatsapp del gruppo e ha già svuotato l'armadietto. Oggi, invece, è stato emanato un comunicato dal Rennes in cui viene condannato l'atteggiamento del giocatore che non si è presentato alle ultime sessioni di allenamento.

Dybala salta il Milan. Saluta Azmoun, rientra Llorente: la Roma alle prese con una (nuova) emergenza infortuni

Il comunicato

«Nemanja Matic, centrocampista dello Stade Rennais, non si è presentato alle ultime sessioni di allenamento della squadra professionitica a cui era stato convocato». Così esordisce il comunicato del club rossonero della Ligue 1 che prosegue: «Questo è un comportamento incomprensibile da parte di un giocatore esperto, sotto contratto fino al 2025.

Sensibile al benessere personale dei propri giocatori, il club intende ricordare che ssono state attuate in perfetta trasparenza tutte le disposizioni necessarie per la buona integrazione di Nemanja Matić e del suo entourage».

Infine la nota ufficiale conclude: «Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo. La SRFC è ora in attesa di spiegazioni da parte del giocatore ed è determinata a prendere poi tutte le misure necessarie per preservare i propri interessi».