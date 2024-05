Il festival del gol lo vince la Roma: battuto il Sassuolo 6-5 alla prima da campionesse d'Italia

Una Roma affamata, come se non avesse conquistato venerdì scorso lo scudetto. Le campionesse d’Italia bis vincono anche a Sassuolo, nella prima dopo l’ufficialità del titolo. Finisce 6-5 per le giallorosse in Emilia, e come si può serenamente intuire è stata una partita folle in una giornata dove c’è stato anche il debutto della classe 2008 Galli (16 anni, 1 mese e 8 giorni, la più giovane della storia della Roma) portata da Spugna dalla Primavera. Si poteva anche parlare fino al minuto 87 di un’altra notizia positiva, quella del rientro (con gol) di Glionna: ma l’esterna offensiva ha abbandonato il terreno di gioco a pochi minuti dalla fine. Si attende di capire il problema.

PASILLO DE HONOR

La Roma femminile non ha avuto pietà nemmeno dopo il Pasillo de Honor del Sassuolo: tutte in fila ad accogliere la squadra che ha vinto il secondo scudetto di fila. Anche il Torino domenica scorsa lo aveva fatto con l’Inter. In 20’ la pratica sembra chiusa con la doppietta di Giacinti e la rete di Giugliano. Per il Sassuolo segna Clelland. A inizio ripresa ci pensa Glionna ad allungare di nuovo, poi Sabatini accorcia. Alla festa mancava la rete di Viens, arrivata puntuale. Le ragazze di Piovani non mollano e cercano di rimanere in partita e nello spazio di un minuto trovano due reti con Kullashi e di nuovo con Clelland. E trovano, pure, il clamoroso pari (non mandato in onda dalla Rai per dei problemi tecnici che hanno interrotto la trasmissione) con Monterubbiano. La Roma accelera di nuovo e segna con Feiersinger (collegamento che riprende nel replay), le neroverdi centrano un palo (anche una traversa nel primo tempo, legno anche per la Roma con Viens) dentro un match incredibile.

Che le giallorosse portano a casa. Domenica al Tre Fontane primo abbraccio in casa con i tifosi: arriva l’Inter.