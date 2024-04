Lukaku si allena nel giorno libero a Trigoria: ci sarà contro il Bayer Leverkusen

Anche se Daniele de Rossi ha concesso un giorno di riposo in vista del tour de force tra campionato ed Europa League, c’è chi a Trigoria questa mattina si è presentato lo stesso. Primo su tutti Romelu Lukaku che ha cominciato a lavorare in vista del Bayer Leverkusen. Ha svolto un allenamento sul campo propedeutico a tornare in gruppo domani mattina quando la squadra si riunirà per preparare la semifinale di andata. Il belga ha smaltito il problema al flessore rimediato nella gara di ritorno contro il Milan e che gli ha fatto saltare il Bologna, il recupero contro l’Udinese e il Napoli. Giovedì all’Olimpico tornerà ad essere il terminale offensivo della Roma, provando ad ipotecare la qualificazione in finale con un suo gol.

D’altronde il belga in Europa dà il meglio di sé. È suo il record di 12 partite consecutive in gol giocate con la maglia di Everton, Inter e Roma in cui ha segnato 16 reti senza mai fermarsi.

Una striscia iniziata nel 2014 e che si è interrotta lo scorso 9 novembre contro lo Slavia Praga. Partita persa 2-0 e che ha sancito il passaggio del turno al secondo posto e i conseguenti play-off. Poi Big-Rom ha ripreso a fare gol contro Servette, Sheriff, Feyenoord e Brighton. Non è riuscito contro il Milan, ma adesso spera di rifarsi nel doppio scontro con i tedeschi.