Venerdì 9 Febbraio 2024

ROMA Dopo sei mesi e 24 giorni, Chris Smalling torna tra i convocati. Un recupero prezioso per la Roma che ritrova un punto di riferimento per la difesa. Mourinho lo aveva etichettato come colui che «ha rovinato» la stagione, a causa dell'infortunio. Un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale che gli ha provocato un dolore insopportabile al ginocchio sinistro. Ha saltato venti partite di Serie A e sei di Europa League, ha giocato solo le prime tre giornate con risultati pessimi. Un totale di 2340 minuti più recupero d'assenza, il periodo più lungo in tutta la sua carriera più di quando nel 2012/13 si era fratturato il metatarso. Dopo la terza di campionato contro il Milan, il buio totale. Non si è più visto in campo per gli allenamenti, né ha mai spiegato, pubblicamente, cosa stesse succedendo per lungo tempo. Qualcosa ha provato a dirla lo Special One, senza mai entrare nei dettagli ma facendo trapelare indignazione: «C'è chi ha un'unghia rotta e non gioca». È scomparso fino al 18 gennaio, due giorni dopo l'esonero di Mourinho, quando ha poi pubblicato una storia su Instagram annunciando il suo ritorno: «La priorità assoluta è garantire che io possa giocare per l'AS Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire».

IL CALVARIO

È stato un calvario quello dell'inglese, prima in cura dal dottor Ahlbaumer, ortopedico svizzero di fiducia della famiglia Friedkin. Poi, è andato a Londra per un consulto con il medico Andy Williams, lo stesso che ha curato Abraham. Infine, il consulto in Italia alla clinica Villa Stuart. C'è stato anche un periodo in cui si sarebbe rifiutato di prendere antidolorifici, notizia poi smentita dal diretto interessato: «Al contrario di quello che si crede, la terapia comprende, eccome, antidolorifici. In abbondanza». Adesso Smalling sta bene e vuole tornare tra i titolari. L'accoglienza all'Olimpico potrebbe non essere delle migliori, ma ha intenzione di convincere a suon di prestazioni. Giocherà accanto a Mancini, non domani ma probabilmente contro il Feyenoord o al massimo col Frosinone. Vuole riprendersi la Roma e ripagare la fiducia che gli è stata accordata la scorsa stagione con un rinnovo biennale da 7 milioni netti totali. De Rossi lo aspetta.

NUOVI ALBERI

Curiosità: All'interno del Centro Sportivo di Trigoria è in corso un'attività di infoltimento delle essenze arboree che circondano i campi di allenamento in collaborazione con RomaNatura. Alcuni studenti di quinta elementare della Scuola "Tacito Guareschi" hanno partecipato alla piantumazione di 120 nuovi alberi. Presente la Ceo Lina Souloukou: «È anche per questo che il nostro club è stato scelto, tra i membri dell'ECA, come capofila della strategia UEFA di sostenibilità calcistica 2030 Strength Through Unity», ha detto la dirigente.