Roma-Inter, le probabili formazioni: De Rossi conferma Angeliño, a centrocampo spera Bove. Inzaghi perde Frattesi

Daniele De Rossi avrà praticamente tutta la squadra a disposizione per la gara contro l’Inter di sabato (ore 18 stadio Olimpico). Gli unici assenti saranno Abraham (infortunato) e Ndicka (in Coppa d’Africa fino a domenica). Punto interrogativo su Azmoun che è uscito dalla Coppa d’Asia con l’Iran e tornerà a Trigoria domani. Tornano dunque Smalling e Spinazzola, il centrale non dovrebbe partire titolare così come l’esterno azzurro che cederà il posto ad Angeliño. Chris spera in giovedì prossimo quando ci sarà il playoff d’andata di Europa League contro il Feyenoord in Olanda. Confermata la difesa a quattro con Mancini e Llorente centrali, sulle fasce Karsdorp e lo spagnolo. A centrocampo possibile variazione con l’inserimento di Bove mezzala al posto di Pellegrini che potrebbe avanzare nei tre d’attacco. In mediana Paredes, mentre l’altra mezzala sarà Cristante. Se il capitano resterà tra i tre di centrocampo, spazio ad El Shaarawy sulla trequarti con Lukaku e Dybala. Nell’Inter sarà assente Frattesi per infortunio muscolare, a centrocampo Barella-Mkhitaryan e in regia Calhanoglu. Sulle corsie Dimarco e Darmian, quest’ultimo in ballottaggio con Dumfries, in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni. In attacco il tandem Lautaro Martinez-Thuram.

De Rossi e la Roma, qualcosa è cambiato. Il tecnico ha saputo ricostruire il gruppo: «Si ferisce uno, sanguiniamo tutti insieme»

Roma-Inter, le probabili formazioni

Stadio Olimpico, sabato 10 febbraio ore 18

Roma (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 14 Llorente, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy

A disp.: 63 Boer, 99 Svilar, 3 Huijsen, 19 Celik, 43, Kristensen, 20 Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 52 Bove, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 67 Costa

All.: Daniele De Rossi

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro

A disp.: 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 17 Buchanan, 21 Asllani, 5 Sensi, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto, 70 Sanchez, 8 Arnautovic

All.: Simone Inzaghi



Arbitro: Guida (Torre Annunziata)

Assistenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Sacchi

Var: Mazzoleni AVAR: Pairetto