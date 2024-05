Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv e streaming. Probabili formazioni: Lukaku c'è

Roma-Bayer Leverkusen. È il giorno della semifinale di Europa League. I giallorossi di Daniele De Rossi attendono all'Olimpico i campioni di Germania che affrontano nel penultimo turno della competizione per il secondo anno di fila.

De Rossi: «Il Leverkusen squadra forte grazie al tecnico e ai nuovi calciatori»

I tedeschi - oggi agli ordini di Xabi Alonso - lo scorso anno dovettero cedere il passo ai giallorossi: finì 1-0 tra andata e ritorno. Daniele De Rossi ritrova Chris Smalling dopo alcuni giorni di stop. È rientrato in gruppo definitivamente anche Lukaku che già lunedì si era presentato a Trigoria nonostante il giorno libero.

La presenza del belga è praticamente scontata. Così come quella di Pellegrini. In difesa, quindi, torna l’abbondanza con al rientro di Smalling, ma la coppia in vantaggio al momento è quella Mancini-Ndicka.

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.



BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface. All. Xabi Alonso.

Dove vederla

Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta in chiaro su Rai Uno e su DAZN e Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su RaiPlay, app Dazn e Sky Go e NOW. L'inizio del match è previsto per le ore 21.

Gli arbitri

A dirigere l'incontro tra Roma e Bayer Leverkusen sarà Francois Letexier che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Jerome Brisard e Willy Delajod saranno al Var. Rade Obrenovic, invece, il Quarto Ufficiale.

Tutto sul match: il video