Mourinho: «Dybala è speciale, ma non possiamo averne un altro. La Champions è vicina quattro punti e per alcuni sembra impossibile»

Settimana importante per la Roma che arriva alla vigilia della sfida con il Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Alle 11 comincia la conferenza stampa di José Mourinho in vista della gara con i rossoneri. La partita ddi mercoledì non rappresenta solo la sconfitta nel derby, ma anche l'eliminazione dal torneo e coincide con la prima vera e propria contestazione da parte dei tifosi. Fuori Trigoria, infatti, è apparso uno striscione che critica l'atteggiamento dei giocatori che, secondo la frangia di sostenitori, non ha mostrato la giusta carica in campo. Ecco le parole di Mourinho nella conferenza stampa di oggi.

Dybala, come sta? Nessuna lesione per l'argentino, solo un sovraccarico al flessore