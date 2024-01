Dybala, come sta? Nessuna lesione l'argentino, solo un sovraccarico al flessore

Sospiro di sollievo per Mourinho e per i tifosi della Roma dopo l'esito degli esami strumentali di Paulo Dybala. Dagli ulteriori controlli a cui si è sottoposto l'argentino non sono emerse lesioni al flessore della gamba che aveva dato fastidio contro la Lazio. Nel derby di Coppa Italia, infatti, il numero 21 giallorosso è stato sostiuito nell'intervallo lasciando il posto a Pellegrini. Nonostante i primi esami svolti, c'era pessimismo sulle condizioni dell'argentino che, invece, non ha subito lesioni. Solo un sovraccarico al muscolo della coscia che si può risolvere in breve tempo.

