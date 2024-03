Infortunio Kristensen, lesione muscolare: ecco quante partite salta. Karsdorp non recupera, col Brighton tocca a Celik

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo il giorno di pausa concesso da Daniele De Rossi. Tutti presenti, eccetto Karsdorp che ha proseguito il lavoro individuale causa infortunio al flessore. Resta fermo anche Kristensen a cui è stata diagnostica una lesione muscolare alla coscia sinistra dopo Monza-Roma. Subirà uno stop di almeno due settimane, arrivederci a dopo la sosta. Il danese non era comunque in lista Uefa, ma avrebbe potuto giocare in campionato.

De Rossi punta al rientro di Karsdorp per alternalo a Celik, il turco sarà titolare a destra giovedì contro il Brighton. In campo si è rivisto anche Abraham, l’attaccante è fermo dalla fine della scorsa stagione per una lesione al legamento crociato. Oggi ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. In vista della sfida di Europa League, De Rossi sta valutando se presentarsi ancora con la difesa a quattro o proporre quella a tre.

La probabile formazione della Roma col Brighton

Considerando l’ottima prestazione di sabato a Monza, però, potrebbe optare per la prima alternativa con Celik, Mancini, Ndicka e Spinazzola a comporre il reparto difensivo. Altrimenti sarà inserito Smalling assieme ai due centrali. A centrocampo, con la difesa a quattro, giocheranno Cristante, Paredes e Pellegrini. Non verrà toccato l’attacco, composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.