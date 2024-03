Roma, Celik incassa la fiducia di De Rossi: sarà il titolare con il Brighton. Emergenza sulla destra, Karsdorp in dubbio

Zeki Çelik è l’uomo del momento. Quello che toglierà le castagne da fuoco a Daniele de Rossi in piena emergenza sulla fascia destra. Kristensen è infortunato, ha riportato un infortunio alla coscia e oggi probabilmente verrà diagnosticata una lesione (è comunque fuori dalla lista Uefa); Karsdorp è in fase di recupero, ma non è pronto per partire titolare giovedì contro il Brighton (ieri era in infermeria). Entrambi oggi sono andati a Trigoria per sottoporsi a terapie. Da domani, invece, alla ripresa degli allenamenti ci sarà tutta la squadra, Celik compreso, galvanizzato dalle parole del tecnico alla fine di Monza-Roma: «Quando parlo delle prestazioni dei singoli, mi riferisco a situazioni in cui un giocatore si fa male, ti giri ed entra un nazionale turco come Celik, che non gioca quasi mai e che si allena sempre al massimo e fa una prestazione del genere».

Dybala, Lukaku e Pellegrini. Un trio per sognare la Champions: ecco i trascinatori della Roma

Effettivamente Celik era stato accantonato da Mourinho e poi da De Rossi che gli ha sempre preferito Karsdorp e Kristensen, titolare solo due volte in Serie A e cinque in Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella di giovedì prossimo sarà la sesta, da capire ancora se De Rossi confermerà la difesa quattro in cui turco dovrà svolgere una fase di copertura, oppure, a tre aggiungendo quindi un centrale (Smalling) al reparto e avanzando i due esterni all’altezza del centrocampo. Prove che svolgerà a partire da domani, con tutto l’organico a disposizione e la certezza di avere una freccia in più al suo arco. Celik, infatti, era sul punto di essere ceduto a gennaio, poi non è stato trovato l’accordo con il Galatasaray ed è rimasto a Trigoria consapevole, all’epoca, che il suo futuro non sarebbe stato roseo. Poi l’arrivo di De Rossi che qualche speranza in più gliel’ha data, ma nonostante l’inizio positivo della squadra, Zeki ha totalizzato solamente 86 minuti tra Frosinone e Monza e 62 nelle due gare contro il Feyenoord. Non lo zero assoluto, come accadeva con Mourinho per settimane. Questo lo ha riportato in fiducia e giovedì con il Brighton giocherà la partita più importante fino a questo punto della stagione. Non un’opportunità da poco.