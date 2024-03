Haavi e Pilgrim stendono il Milan: la Roma Femminile vince 2-0, finale di Coppa Italia a un passo

Voleva chiudere i conti già nel match d'andata la Roma. E lo ha fatto nel finale: 2-0 al Milan, in trasferta, nella prima semifinale di Coppa Italia e passaggio del turno da timbrare, ma è una formalità, domenica prossima al Tre Fontane. Decidono Haavi (83') e Pilgrim (91') al primo centro con le giallorosse. Prima tanta Roma, con un palo e una traversa (entrambe di Giugliano) e un miracolo di Giuliani su Kramzar.

Altra categoria

Non c'è stata mai partita. In rarissime occasioni il Milan si è affacciato dalle parti di Camelia Ceasar, senza mai creare problemi. Spugna ha fatto turnover all'inizio, spedendo in panchina Minami e Kumagai - entrata nella ripresa - dopo gli impegni con il Giappone. Un altro problema si è abbattuto sulle giallorosse dopo pochi minuti: Glionna out (sospetta lesione al polpaccio, accertamenti nei prossimi giorni) e dentro la svizzera che poi ha chiuso il match.

Nella prima parte di gara la Roma ha creato il giusto. L'occasione migliore per Giugliano che direttamente su calcio di punizione ha centrato il palo. Il predominio è stato netto, con oltre il 70% di possesso palla e la sensazione che il match si potesse sbloccare da un momento all'altro.

Gioia finale

Niente di più sbagliato, perché solamente nel finale la Roma è riuscita a stappare il match. Prima però Giugliano dal limite ha centrato la traversa - palla poi che batte sulla linea - e Giugliani ha respinto su Kramzar, appena entrata, che con l'esterno destro era riuscita a trovare la porta. Sembrava stregata, fin quando sull'ennesimo corner la palla schizza fuori e Haavi al volo impatta alla perfezione bucando il muro del Milan. Poi ci pensa Pilgrim, con il contropiede perfetto, la sterzata su Guagni e il colpo di sinistro sul primp palo ed esultanza alla Mbappé. Milan ko e finale di Coppa Italia a un passo.