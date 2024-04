Effetto Florida, cosa è e come funziona l'esperimento citato da De Rossi

Restare concentrati sull'obiettivo senza farsi distrarre da dialettiche e discorsi dannosi. Questo è l'obiettivo di Daniele De Rossi che, in vista delle prossime partite di campionato e di Europa Lague, vuole mantenere i suoi calciatori concentrati. Per questo motivo, il tecnico della Roma vorrebbe evitare ad ogni costo l'"effetto Florida", un esperimento comportamentale citato in conferenza stampa in vista ddella partita col Bologna. L'allenatore giallorosso ha citato ai cronisti uno suo preparatore atletico, prof. Venturati, che spesso parlava di questo effetto all'ex centrocampista.

Ma che cosa è l'effetto Florida?

In molti si sono subiito chiesti cosa fosse questo fenomeno. Si tratta di uno studio effettuato nel 1996 ed è legato al priming e agli effetti che le parole possono avere sulla nostra mente e di conseguenza sulle nostre azioni. Ad aver dato vita a tale esperimento sono stati Bargh et al.

Il gruppo ha sottoposto degli studenti a un gioco: creare delle frasi di partendo da cinque termini sconnessi tra loro.

Dopo aver creato questi periodi, agli studenti è stato chiesto di spostarsi da una stanza all'altra percorrendo un lungo corridoio. E qui nasceva il vero e proprio esperimento. Di nascosto gli studiosi hanno cronometrato il tempo di percorrenza dei ragazzi da una stanza all'altra. Il gruppo a cui sono state proposte frasi sulla vecchiaia, come ad esempio "rughe", "lentezza", "Florida" (paese in cui si trasferiscono molti americani in pensione e da qui "effetto Florida"), si è mosso più lentamente rispetto a quello che non è stato esposto a queste parole.

«Non fissiamoci sulla stanchezza»

Proprio per evitare questo priming del cervello, ovvero che le parole influenzino le azioni dei calciatori, De Rossi ha messo in guardia i suoi in conferenza stampa. «Ripetere che siamo stanchi e non ci hanno tutelato può essere controproducente. È vero che non ci hanno tutelato, ma ora basta. Ai ragazzi non lo dirò più». Così De Rossi ha voluto chiudere la questione dopo aver sottolineato la sua sorpresa per la decisione della Lega di non rimandare il recupero di Udinese-Roma alle prossime settimane.