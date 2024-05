Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla tv e streaming. Probabili formazioni, Lukaku e Dybala in campo

Roma-Bayer Leverkusen. È il giorno della semifinale di Europa League. I giallorossi di Daniele De Rossi attendono all'Olimpico i campioni di Germania che affrontano nel penultimo turno della competizione per il secondo anno di fila.

De Rossi: «Il Leverkusen squadra forte grazie al tecnico e ai nuovi calciatori»

I tedeschi - oggi agli ordini di Xabi Alonso - lo scorso anno dovettero cedere il passo ai giallorossi: finì 1-0 tra andata e ritorno. Daniele De Rossi ritrova Chris Smalling dopo alcuni giorni di stop. È rientrato in gruppo definitivamente anche Lukaku che già lunedì si era presentato a Trigoria nonostante il giorno libero. La presenza del belga è praticamente scontata. Così come quella di Pellegrini. In difesa, quindi, torna l’abbondanza con al rientro di Smalling, ma la coppia in vantaggio al momento è quella Mancini-Ndicka.