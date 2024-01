Roma-Bayern Monaco 2-2: Schuller al 95' gela il Tre Fontane. Colpo di mercato: Pilgrim è giallorossa

Tutto nel recupero, incredibile. La Roma ha assapporato la vittoria un minuto. Facendo esplodere gli oltre 2000 del Tre Fontane con la rete di Giugliano. Ma nell'azione successiva Schuller di testa, al 95', ha fissato il 2-2 finale. Le giallorosse rimangono in corsa per il passaggio del turno che si giocherà la prossima settimana ad Amsterdam contro l'Ajax, ma non sono padrone del proprio destino. Per fare i calcoli serve aspettare il finale Psg-Ajax in programma proprio in questi minuti. Poi calcolatrice alla mano per la speranza.

Amarezza

Amaro in bocca. Un popolo deluso per com'è finita. Sembrava fatta, contro la squadra più forte del girone. Ma niente da fare: sarà il momento, sarà quello che vogliamo, ma la Roma non riesce a vincere. Una partita dura, a tratti assai nervosa, aperta nel primo tempo dalla rete di Giacinti (uscita poi per un malore), impattata da Schuller nella ripresa.

Poi le due reti in pieno recupero, prima quella di Giugliano e poi la doppietta della tedesca. La Roma è comunque uscita tra gli applausi, ma la sensazione di vuoto era palpabile.

Rinascita

Si parlava di crisi o di rinascita. La bilancia pende verso la seconda di queste due opzioni. Senza dubbio. La Roma ha dimostrato carattere e maturità, ha saputo soffrire quando era il momento di farlo e ha cercato anche nel finale, dopo il 2-2, la vittoria che sarebbe stata della liberazione. Peccato. Troppo brutto per essere vero in questo modo. Spugna, in tribuna squalificato, quasi non ci credeva.

Pilgrim è giallorossa

Manca l'ufficialità, ma Pilgrim è giallorossa: la centravanti svizzera, classe 2003, già stasera era al Tre Fontane per vedere da vicino le nuove compagne. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni. In tribuna c'era anche Serturini, lei rimane in uscita.