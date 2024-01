Chi è Golic, il difensore centrale schierato da De Rossi: dall'idolo Van Dijk alla richiesta di Mourinho

La Roma oggi scende in campo con l'Al Shabab per l'amichevole organizzata con lo sponsor Riyadh Season. La gara comincia all'Al Awwal Park, dove è stata giocata la finale di Supercoppa italiana in questi giorni. A sorprendere tutti è stata la scelta di De Rossi di mandare in campo un giocanissimo come Lovro Golic. Il centrale della Primavera non si era mai visto in Prima Squadra e fa il suo esordio, in una gara non ufficiale per la prima volta. Ma chi è Lovro Golic? Ecco le informazioni importanti, dall'età al ruolo, fino alle caratteristiche tecniche.

