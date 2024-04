Roma femminile batte 2-1 la Juventus, decide Viens. Con la Fiorentina il primo match point per lo scudetto

Tre su tre. Ma questa vale su tutte le altre. Perché ha un peso specifico diverso. Perché avvicina in maniera importante il secondo scudetto di fila della Roma femminile. Basta vincere a Firenze sabato prossimo per festeggiare il tricolore. La sensazione è che sarà un esodo giallorosso. La Roma supera la Juventus 2-1. Con merito, nonostante non sia stata la migliore partita della stagione. Si veniva dalla sosta per le nazionali. Qualche infortunio, una partita comunque tesa. Sicuramente decisiva nell'economia della gara è stata l'espulsione di Bonansea. Ma dopo il pari firmato Girelli - vantaggio giallorosso al 4' con Pilgrim - la Roma aveva ricominciato a giocare. Ad accelerare. E ha trovato il gol con la canadese Viens, entrata da poco in campo al posto di Giacinti, che ha piegato le mani di Peyraud-Magnin.

Scudetto ad un passo

Adesso sì, adesso si può dire. Lo scudetto è davvero a un passo perché a cinque giornate dal termine (ne mancano sei, ma una riposa sempre) la Roma ha tredici punti di vantaggio sulla Juventus.

A Firenze basta vincere, e forse potrebbe anche non servire se la Juventus (che gioca due ore prima) non riuscisse a battere il Sassuolo in casa. Certo, assai difficile questo. Però la Roma è padrona del proprio destino. A festeggiare al Tre Fontane - sold out - c'era anche la CEO Lina Soulokou. Oltre al commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Soncin. L'amministratrice delegata ha esultato insieme ai ausi 2.800 presenti all'Eur. Tripudio.