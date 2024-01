Roma, con De Rossi cambia il mercato: scambio Belotti-Ikoné e piace Bakker. Dybala non parte per Ryadh

Con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, Tiago Pinto non troverà magicamente i soldi per fare mercato ma cambierà strategie per arrivare a calciatori più funzionali al gioco del nuovo tecnico. Se Mourinho voleva un altro difensore entro il 3 febbraio, Daniele è alla ricerca di une sterno basso a sinistra e di un esterno alto a destra. Il motivo è facilmente intuibile: vuole continuare con il 4-3-2-1. Modulo che prevede solo due centrali e con il rientro, a breve, dalla Coppa d’Africa di Ndicka, il ritorno di Smalling (nel giro di una settimana si allenerà in gruppo) e il recupero definitivo di Kumbulla che si aggiungeranno a Mancini, Llorente e Huijsen, il reparto appare completo. Il problema è sulla fascia sinistra, dove gli unici terzini sono Zalewski e Spinazzola (a destra ci sono Karsdorp, Celik e Kristensen).

L’azzurro è spesso infortunato, l’ultimo stop lo ha subito contro il Verona (piccola lesione al quadricipite sinistro) e tornerà direttamente dopo la gara contro la Salernitana.

L’altro ruolo scoperto è l’esterno destro offensivo, posizione ricoperta da Dybala che spesso alza bandiera bianca per problemi muscolari. A proposito, oggi non partirà per Ryadh dove la Roma giocherà l’amichevole contro l’Al-Shabab per proseguire le terapie a Trigoria evitandogli lo stress del viaggio. Se Tiago Pinto riuscisse nello scambio Belotti-Ikoné con la Fiorentina ( cono problemi di ingaggio), allora De Rossi avrebbe un’altra freccia al suo arco che si aggiungerebbe ad El Shaarawy, inoltre, la Roma spenderebbe zero in ottica Fair play finanziario. Come terzino sinistro, invece, piace Bakker dell’Atalanta ma sembra in vantaggio il Torino.